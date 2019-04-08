Menisküs Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon Şart

Menisküs yırtıklarının tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Menisküs cerrahisi sonrası rehabilitasyon ise tedavinin göz ardı edilemez bir parçasıdır" dedi.

Menisküs yırtıklarının tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Menisküs cerrahisi sonrası rehabilitasyon ise tedavinin göz ardı edilemez bir parçasıdır" dedi.



Diz hareketlerini kontrol eden menisküsler, bacağın üstündeki ve altındaki iki kemiğin hareket esnasında birbiriyle sürtünerek aşınmasını önlüyor. Günlük hayat aktiviteleri sırasında dize gelen yüklerin önemli bir kısmı menisküslere aktarılıyor. Özellikle genç ve orta yaş grubunda, yapılan spor ve aktiviteye bağlı menisküs yırtıkları oldukça fazla karşımıza çıkan diz içi sorunlardan biri.



Bu anlamda sporcu hastalığı olarak bilinen menisküs yırtıkları ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Menüsküsler olmazsa eklemdeki kontak alanı yüzde 50 azalır. Uyluk ile alt bacak arasındaki kemiksel temas yüzeyini genişletirler. Dize binen yüklerin absorbsiyonu için amortisör görevi yaparlar. Kıkırdak yapıda olması sebebiyle kas dokusu gibi kanlanması kolay değildir" dedi.



Genç ve orta yaş grubunda yapılan spor ve aktiviteye bağlı menisküs yırtıklarıyla oldukça fazla karşılaştıklarına vurgu yapan Ertürk, "Yakın geçmişte bu yırtıkların onarımının klinik sonuçlar ve eklem-kıkırdak sağ kalımı için önemi görülmüştür. İzole menisküs yırtıklarında başvurulan çeşitli cerrahi tekniklerin tamamında cerrahi sonrası rehabilitasyon, cerrahinin başarısını ortaya koyması bakımından tedavinin göz ardı edilemez bir parçası olarak uygulamada yerini almıştır" şeklinde açıklamada bulundu.



"REHABİLİTASYON GÖZ ARDI EDİLEMEZ"



Bazı mikro yırtıkların tedavisinde cerrahinin önerilmediğini belirten Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Bu gibi durumlarda kişiyi fizyoterapiste yönlendirmek en doğrusudur. Bizler klinikte cerrahi gerektirmeyen menisküs yaralanmaları için manuel tedavi teknikleri uyguluyoruz. Manuel anlamda hastanın menisküslerine uyguladığımız birkaç tekrarlı kompresif teknikler menisküslerin besleyerek onarımını sağlayacaktır. Bu tekniklerin birkaç sefer fizyoterapist tarafından uygulanımı sonucunda hasta günlük yaşamına katılımı olacak ve eğer sporcuysa da spora dönüş süresini oldukça kısaltacaktır. Manuel teknikler ile dokunun iyileşmesi sağlandıktan sonra kişiye özel olarak verilen uygun egzersiz programları ile tam iyileşme söz konusu olmaktadır" açıklamasını yaptı.



"MENİSKÜS KORUNMALI VE ANATOMİK OLARAK ONARILMALI"



Menisküs yaralanmaları sonrasında, geçmişte yapılan uygulamaların aksine, menisküsün korunması ve anatomik olarak onarılması gerektiğini ifade eden Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Bu sebeple, fizyoterapistler tarafından menisküslerin detaylı anatomilerinin bilinmesi, menisküs yaralanmalarının tedavisinde hayati önemdedir" diye konuştu.



Son olarak 8 Nisan tarihinin Fizyoterapistler Günü olarak kutlandığını anımsatan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Tüm meslektaşlarımın 8 Nisan Fizyoterapistler Günü'nü kutlarım" dedi.



- İstanbul

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