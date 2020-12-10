Menisküs yaralanmaları zirveye ulaştı - Son Dakika

Menisküs yaralanmaları zirveye ulaştı

10.12.2020 09:02
Menisküs yaralanmaları zirveye ulaştı, System.String[]

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, sporun yaygınlaşmasıyla, menisküs yaralanma ve yırtıklarında çok ciddi artış olduğuna dikkat çekerek, oluşan problemlerin yaş gruplarına göre değişkenlik gösterebildiğini söyledi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, sporun yaygınlaşmasıyla, menisküs yaralanma ve yırtıklarında çok ciddi artış olduğuna dikkat çekerek, oluşan problemlerin yaş gruplarına göre değişkenlik gösterebildiğini söyledi. Mutlu, menisküs yırtıklarında ilk ve tek çarenin cerrahi tedavi olduğu kanısının da yanlış olduğunu ifade etti.

Beykent Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, menisküs probleminin nedenlerine ve tedavisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Mutlu, özellikle son yıllarda sporun yaygınlaştığını, bu nedenle menisküs yaralanma ve yırtıklarının daha sık görüldüğünü ifade etti.

Dr. Mutlu, açıklamasında kas iskelet sisteminde eklemler ve fonksiyonların önemli özellikler arz ettiğini belirterek, "Bu yapılar içerisinde diz eklemi yapı ve fonksiyonu farklı bir kategoride yer alır. Diz ekleminde değişik kemik ve yumuşak doku yapıları vardır. Her birinin görev ve fonksiyonları farklıdır. Diz eklemindeki menisküs dediğimiz oluşumlar, yumuşak doku ve kıkırdak yapı arasında bir özelliğe sahiptir. Son yıllarda, insanların spor yapma alışkanlıkları giderek arttığı için spor yaralanmaları içerisinde özellikle zirveye ulaşan menisküs yaralanmaları ve yırtıkları sık görülmeye başlanmıştır" dedi.

"YAŞ GRUPLARINA GÖRE DEĞİŞİYOR"

Menisküs yaralanmalarının, yaş guruplarına göre iki ana başlık altında incelendiği bilgisini paylaşan Mutlu, "Bunlardan ilki; genç yaş guruplarında özellikle spor yaralanmaları sonucunda meydana gelen menisküs yırtıklarıdır. İkinci ana başlık altında gördüğümüz menisküs problemleri ise ileri yaş gurubunda görülen dejeneratif menisküs yırtıkları dediğimiz, menisküsün zaman içerisinde yıpranması sonrası meydana gelen menisküs yırtıkları olarak tarif edebiliriz" sınıflandırmasını yaptı.

"İLK KLİNİK BULGU: DİZDE AĞRI"

Mutlu, menisküs yırtıklarında göze çarpan ilk klinik bulgunun dizde meydana gelen ağrılar olduğunu söyleyerek, "Genelde hastalar dizde ağrı şikayeti ile başvururlar. Bunun yanında diz hareketlerinde (diz açıp kapama, merdiven inip çıkma, günlük işlerini görme, yol yürüme) kendini belli eden güvensizlik tam veya kısmi hareket kısıtlanması ağrıya eşlik edebilir. Ayrıca yırtığın tipine göre dizde kilitlenme, klik sesi, takılma gibi şikayetler de görülebilir. Bu bulgulara dizde şişlik eşlik edebilir. Sonuçta; dizde ağrı, şişlik ve kilitlenme şikayetleri ile hastalar doktora başvurabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"EŞLİK EDEN PROBLEMLER OLABİLİR"

Menisküs şikayetlerinin teşhis ve tedavisinde, çoğu ortopedistin tam tanı ve tedaviye ulaşabilmek için muayenenin yanında bazı tetkikler de isteyeceğinin altını çizen Mutlu, "Öncelikle klasik iki yönlü diz grafileri menisküs yaralanmalarını farklı bazı diz problemlerinden ayırmak için (bazı kemik hastalıkları ve mekanik diz problemleri gibi) mutlaka çekilmelidir. Ayrıca daha detaylı bilgi edinmek için MRI (magnetic resonance imaging) tetkikine başvurulabilir. Menisküs yırtığı teşhisi konulmaya çalışılırken diz yan bağları, çapraz bağlar, kıkırdak ve kemik yapılar da ayrıca dikkatle incelenmelidir. Çünkü menisküs yaralanmalarına eşlik eden diğer problemler gözden kaçabilir. Buna özellikle dikkat edilmelidir" uyarısında bulundu.

'TEK ÇARE CERRAHİ TEDAVİ MİDİR'

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, menisküs yaralanmalarının tedavisine ilişkin sıkça sorulan "ilk çare, cerrahi tedavi midir?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Aklımıza ilk gelen, tek çare cerrahi tedavi, endoskopik yöntem yani artroskopi midir? Bunun cevabı 'hayır' olacaktır. Nedeni de bazı yırtık tipleri, sadece konservatif dediğimiz kas güçlendirme egzersizleri ile yani diz rehabilitasyonu ile tedavi edilebilir. Bunun özellikle altını çizerek vurgulamak isterim. Cerrahi tedavide açık cerrahi artık neredeyse uygulanmamaktadır. Cerrahide en çok başvurulan yöntem diz artroskopisidir. Bu yöntem ile önce yırtığın tipi, boyutları belirlenir. Kısmi menisektomi ile menisküsün bir kısmı dize zarar vermeyecek şekilde alınabilir. Dikilebilecek menisküs yırtıkları ise tamir edilebilir. Sonuç olarak, menisküs tedavisinde kas güçlendirme egzersizlerine öncelik verilmeli (diz rehabilitasyonu). Şikayetler geçmediği takdirde cerrahi tedavi yöntemleri düşünülmelidir."

(İHA)

Beykent Üniversitesi, Ortopedi Bölümü, Mahmut Mutlu, İskelet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Menisküs yaralanmaları zirveye ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var
Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi kuruldu Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi kuruldu         
09:11
Yemin metnini okuyamayan Tanzanyalı bakan yardımcısı, henüz oturamadığı koltuğundan oldu Yemin metnini okuyamayan Tanzanyalı bakan yardımcısı, henüz oturamadığı koltuğundan oldu         
08:57
Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı         
08:44
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı         
02:49
Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
00:48
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor         
23:53
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 09:40:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Menisküs yaralanmaları zirveye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei