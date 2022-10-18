Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

18.10.2022 03:16
Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'nın finansal istikrarın desteklenmesi ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi amaçlayan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'inde değişiklikler yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası'nın finansal istikrarın desteklenmesi ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi amaçlayan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'inde değişiklikler yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkez Bankası 2021 yılı Aralık ayında 'liralaşma stratejisi' kapsamında yabancı para mevduattan Türk lirası mevduata dönüşümü desteklemeye başlamış ve Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde bir adım atmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilerek, Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellendi.


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Chp, İyi Parti ve Hdp'li Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri, Merkez Bankası Yetkilisinin Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile İlgili Bilgi Vermemesi Üzerine... Chp, İyi Parti ve Hdp'li Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri, Merkez Bankası Yetkilisinin Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile İlgili Bilgi Vermemesi Üzerine... Bülent Kuşoğlu: '400 Milyar Liraya Ulaşacak Bir Meblağın Halktan Alınıp Birkaç Yüz Bin Servet Sahibine Verilmesini Kabul Etmemiz Zaten Mümkün Değil.... Bülent Kuşoğlu: '400 Milyar Liraya Ulaşacak Bir Meblağın Halktan Alınıp Birkaç Yüz Bin Servet Sahibine Verilmesini Kabul Etmemiz Zaten Mümkün Değil....
Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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