"Menopoz döneminde diş kaybına dikkat" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Menopoz döneminde diş kaybına dikkat' - Son Dakika

"Menopoz döneminde diş kaybına dikkat"

6 saat önce

YAŞAM süresinin uzamasıyla birlikte, kadınlar doğal sürecinde menopoza girseler dahi hayatlarının yüzde 40'ını menopoz döneminde geçiriyor.

YAŞAM süresinin uzamasıyla birlikte, kadınlar doğal sürecinde menopoza girseler dahi hayatlarının yüzde 40'ını menopoz döneminde geçiriyor. Hormonların değişimi ile birlikte kemikler ve dişlerde kalsiyum kaybı nedeniyle değişiklikler yaşanıyor. Bu dönemde diş kaybına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu, menopoz döneminde ağız ve diş hijyeninde hassas olunması gerektiğini belirterek "Ekstra yumuşak diş fırçası kullanılmalı, içinde minimal miktarda aşındırıcı madde olan diş macunları tavsiye edilmeli. Gargaralarda varsa alkol konsantrasyonu düşük olmalı" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pedodonti Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu, menopoz döneminde kadınların diş sağlığına daha fazla dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti. Münevveroğlu, menopoz döneminde kadınların ağız ve diş sağlıklarında değişiklikler yaşandığını belirterek "Günümüzde kadınlar için yaşam süresi 80 yıl ve üstü olarak öngörülüyor. Bu birçok kadının yaşamlarının yüzde 40'ını menopozda geçirecekleri anlamına geliyor. Menopoz kadınların hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkilendiği önemli bir süreç. Bu dönemde ağız içerisinde de birçok değişiklik meydana gelir. Menopozda yaşanan değişiklikler arasında ağız mukozasının incelmesi, ağız kuruluğu, ağız içinde yanma hissi, tat duyusunda değişiklik meydana gelir. Aynı zamanda dişeti çekilmesi, kemik kaybı görülebilir" diye konuştu.

"EKLEM, SAÇ VE TIRNAKLAR ETKİLENİR"

Menopoz döneminde östrojen hormonu seviyesinin azaldığına değinen Münevveroğlu, yaşanan değişikleri ise şöyle açıkladı: "Östrojen yetersizliği, bağ dokusundaki kolajen formasyonunda düşüşe ve dolayısıyla deri kalınlığında azalmayla neden olur. Kolajen dokusundaki değişimler, eklemler, saç, tırnaklar ve salgı bezlerini de etkiler. Menopoz hastalarında osteopeni ve osteoporoz görülebilir. Osteopeni, kemik yapım ve yıkımı arasındaki dengesizlik sonucunda kemik kütlesindeki azalma olup demineralizasyon ve osteoporoz ile sonuçlanır. Osteoporoz ise kemik kütlesinde azalma ile bunu takiben kemiklerin kırılma riskine artış ile karakterize bir hastalıktır."

"30 YAŞINDAN SONRA KEMİK KÜTLESİ AZALIR"

Münevveroğlu, menopozla birlikte diş kaybı yaşanabileceğini belirterek, "Çoğu kadında kemik kütlesi en üst düzeye 20-30 yaşlarında ulaşır. Bundan sonra azalmaya başlar. Menopoz kemik kütlesindeki azalmayı hızlandırır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda osteoporoz ile alveoler kemik ve diş kaybı arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Menopoz döneminde bir hastayı değerlendirirken mutlaka ayrıntılı bir bilgi alınmalı, hormonal değişimler mutlaka sorulmalı ve not edilmeli. Gingival ve mukozal dokularda incelme ortaya çıkarsa, yumuşak doku ogmentasyonu gerekebilir" dedi.

"EKSTRA YUMUŞAK DİŞ FIRÇASI KULLANIN"

Menopoz döneminde ağız ve diş hijyeninde oldukça hassas davranılması gerektiğini belirten Münevveroğlu, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Ekstra yumuşak diş fırçası kullanarak dokunun incelmesinin önüne geçilebilir. İçinde minimal miktarda aşındırıcı madde olan diş macunları tavsiye edilmeli. Gargaralarda varsa alkol konsantrasyonu düşük olmalı. Periodontal tedavi sırasında yumuşak dokularda oluşabilecek travma minimal düzeyde tutulmalı. Ağrı, dokulardaki incelme, ağız kuruluğu, beslenme yetersizliği veya hormon yetersizliğinden kaynaklanabilir. Hasta sık aralıklarla takip edilmeli, muhtemel riskler konusunda uyarılmalıdır. Bugüne kadar osteoporotik hastalarda rejeneratif tedavinin başarısızlığına dair bir bulgu söz konusu değildir. Yine aynı şekilde her ne kadar implantlar için bir risk faktör olarak gösterilse de bunu ispatlayan herhangi bir çalışma mevcut değildir."


- İstanbul
Ağrı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
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