Menopoz Okulu öğrencileri sertifikalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menopoz Okulu öğrencileri sertifikalarını aldı - Son Dakika

Menopoz Okulu öğrencileri sertifikalarını aldı

6 saat önce

Altındağ Belediyesi "Menopoz Okulu"nda 5 hafta süren eğitim programına katılan kadınlar, sertifikalarını törenle aldı.

Menopoz Okulu öğrencileri sertifikalarını aldı, System.String[]

Altındağ Belediyesi "Menopoz Okulu"nda 5 hafta süren eğitim programına katılan kadınlar, sertifikalarını törenle aldı.


Altındağ Belediyesinin Türkiye'de bir ilki hayata geçirerek başlattığı "Menopoz Okulu" mezunlarını verdi. Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ebelik Bölümü iş birliğiyle düzenlenen "Menopoz Okulu", Altındağlı kadınlardan büyük ilgi gördü. Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde, "Menopoz Okulu" programını başarıyla bitiren üyeler sertifikalarını aldı. Yard. Doç. Dr. İlknur Gönenç ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Ançel'in de katıldığı sertifika töreni, renkli anlara sahne oldu.


Türkiye'de ilk kez Ankara Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde açılan Menopoz Okulu'nda Altındağlı kadınlara menopoz hakkında bilinmesi gerekenler anlatıldı. 5 hafta süreyle kadınlara menopoz dönemi, menopoz yaşını etkileyen faktörler, menopoz döneminin evreleri ve özellikleri, menopoz döneminde sık görülen rahatsızlıklar ve baş etme yöntemleri, kronik hastalıkların seyri, menopoz döneminde koruyucu sağlık uygulamaları, takip ve tedavisi, kadınlık kanserleri, kadın sağlığı için önemli tarama testleri, menopozda sağlıklı yaşam davranışları, yaşlı güvenliği, ev kazalarını önleme ve ilk yardım uygulamaları gibi önemli konular hakkında bilgi verildi.


"Bilmediklerimi öğrendim"


5 haftalık eğitim sonrasında sertifika almaya hak kazanan Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Gülhan Avan, Menopoz Okulu programının çok verimli geçtiğini söyledi. Avan, "Bu program sayesinde 5 hafta boyunca önemli konular hakkında bilgi sahibi oldum. Bilmediğim çok şey varmış, yanlış bildiklerim varmış. Doğrularını öğrendim. Bildiklerimi çevremle paylaşıyorum, arkadaşlarıma da anlatıyorum. Bize bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:14 Kaynak: İHA
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