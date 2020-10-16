Menopoz sürecindekilere "düzenli kontrol" uyarısı - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Yıldız, menopoz sürecinde östrojen hormonunun eksikliğine bağlı olarak kas kemik yapısında, kalp damar sisteminde çeşitli problemlerin çıkabileceği uyarısında bulundu.

Yıldız, yazılı açıklamasında, kadınların yaşamının önemli bir bölümünün menopoz döneminde geçtiğini belirtti.

Menopozun, terleme, ateş basması, sinirlilik gibi sosyal hayatı etkileyen belirtilerle ortaya çıktığını anımsatan Doç. Dr. Yıldız, "Bu süreçler bazen depresyona varacak kadar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kadınlar bu durumu hayatının bir parçası olarak görüp, kabul etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte kadınların fiziksel olarak bazı değişikliklere uğrayabildiğine dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Östrojen hormonunun eksikliğine bağlı olarak kas kemik yapısında, kalp damar sisteminde çeşitli problemler çıkabiliyor. Bu nedenle hastalarımızın bu süreçte dikkatli olmaları gerekmektedir. Menopoz süreci sonrasında kemik yapıları ile ilgili kalp damar sitemi, hipertansiyon, meme kanseri gibi hastalıkların kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları gerekmekte. Bu hastalıkların görülme oranı menopoz döneminde artıyor."

Menopoz sürecinde yaş ortalamasının kişiden kişiye değişebildiğine de değinen Yıldız, "Ülkemizde menopoz dönemine giren kadınların yaş ortalamasının 47-49 olduğu belirtiliyor. Avrupa ülkelerinde bu süreç birkaç yaş daha artabiliyor." ifadelerini kullandı.