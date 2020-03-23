Mensah da akıma uydu, 'evde kal' dedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Mensah da akıma uydu, 'evde kal' dedi - Son Dakika Spor

Mensah da akıma uydu, 'evde kal' dedi

6 saat önce

Kayserispor'un 25 yaşındaki başarılı futbolcusu Bernard Mensah da 'tuvalet kağıdı sektirme' akımına uydu.

Mensah da akıma uydu, 'evde kal' dedi, System.String[]

Kayserispor'un 25 yaşındaki başarılı futbolcusu Bernard Mensah da 'tuvalet kağıdı sektirme' akımına uydu.


Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, korona virüs salgını nedeniyle zamanını evde geçiriyor. Tecrübeli futbolcu son günlerin popüler akımı olan tuvalet kağıdı sektirme akımına uydu ve çektiği videoyu sosyal medya hesabından 'evde kal' etiketiyle paylaştı.


Ligde 20 maçta 3 gol ve 8 asist ortalaması ile oynayan Bernard Mensah'ın paylaşımı, 5 bini aşkın kişi tarafından beğenildi. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:24 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jeremaın Lens ülkesine dönmek için izin istedi
Uğurcan Çakır, sosyal medyada sevenleriyle buluştu DHA DIŞ Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 19:00:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mensah da akıma uydu, 'evde kal' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]