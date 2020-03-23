Mensah da akıma uydu! "Evde kal!" dedi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Mensah da akıma uydu! 'Evde kal!' dedi... - Son Dakika Spor

Mensah da akıma uydu! "Evde kal!" dedi...

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, korona virüs salgını nedeniyle zamanını evde geçiriyor.

Mensah da akıma uydu!

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, korona virüs salgını nedeniyle zamanını evde geçiriyor.


Tecrübeli futbolcu son günlerin popüler akımı olan tuvalet kağıdı sektirme akımına uydu ve çektiği videoyu sosyal medya hesabından 'evde kal' etiketiyle paylaştı.


Ligde 20 maçta 3 gol ve 8 asist ortalaması ile oynayan Bernard Mensah'ın paylaşımı, 5 bini aşkın kişi tarafından beğenildi.


Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:34 

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