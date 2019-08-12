Mensah ile Hasan Hüseyin ayrı çalıştı
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un iki orta saha oyuncusu takımdan ayrı idman yapıyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un iki orta saha oyuncusu takımdan ayrı idman yapıyor. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bernard Mensah ile Hasan Hüseyin Acar takımdan ayrı idman yapıyor.
Sakatlığından ötürü ligin ilk haftasında forma giyemeyecek olan iki futbolcu, ikinci haftada Ankara'da oynanacak Ankaragücü maçına yetişmek için sıkı bir çalışma içerisinde. Antrenör eşliğinde özel çalışan iki futbolcu, hırsları ile dikkat çekiyor. - KAYSERİ
ABD'li jimnastikçi Simone Biles tarihe geçti Fenerbahçe'nin istediği Gustavo'dan transfer açıklaması Beşiktaş, Pedro Rebocho transferini açıkladı Fenerbahçe, Kolarov'un alternatifini buldu: Riza Durmisi