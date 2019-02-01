Son Dakika Haberleri: Mensah'ın Cezasında İndirim

Mensah'ın Cezasında İndirim

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya düşürdü.

Mensah'ın Cezasında İndirim, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle futbol disiplin talimatının 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası alan Mensah'ın cezasını oybirliği ile 1 maça indirdi.

Tahkim Kurulu, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin lira para cezasını ise onadığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:44 Kaynak: AA

İstikbal Mobilya, Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Spor
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