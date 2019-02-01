Mensah'ın Cezasında İndirim
2 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya düşürdü.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Tahkim Kurulu
, İstikbal Mobilya
Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya düşürdü.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle futbol disiplin talimatının 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası alan Mensah'ın cezasını oybirliği ile 1 maça indirdi.
Tahkim Kurulu, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
'ın 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin lira para cezasını ise onadığını duyurdu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:44 Kaynak: AA
Rus Takımı Zenit'e Transfer Olan Ukraynalı Futbolcu Kriz Çıkardı
Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı
Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Castillo, 9 Milyon Euroya Transfer Oldu
Göztepe'nin Geçen Sezon Transfer Etmekten Vazgeçtiği Oyuncu, 20 Milyon Euroya Barcelona'ya Gitti