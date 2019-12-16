Mensah'ın durumu bugün belli olacak - Son Dakika
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Mensah'ın durumu bugün belli olacak

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Bernard Mensah'ın durumu bugün yapılacak olan kontrollerinin ardından belli olacak.

Mensah'ın durumu bugün belli olacak, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Bernard Mensah'ın durumu bugün yapılacak olan kontrollerinin ardından belli olacak.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 15.haftasından dün oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mensah'ın bugün çekilecek olan MR'i sonrasında durumu netlik kazanacak. Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasının 22.dakikasında sakatlanarak yerini Ben Rienstra'ya bırakan Mensah'ın oyundan çıkarken üzgün olduğu gözlendi. Tedavisine başlanan Bernard Mensah'ın bugün çekilecek olan MR sonrasında hafta sonu oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında oynayıp, oynamayacağı belli olacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:46 Kaynak: İHA
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