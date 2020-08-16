Mensah Kayseri'den ayrıldı - Son Dakika

Mensah Kayseri'den ayrıldı

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, Beşiktaş'a imza atmak üzere İstanbul'a gitti.

Mensah Kayseri'den ayrıldı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, Beşiktaş'a imza atmak üzere İstanbul'a gitti.

Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merakla beklenen Ganalı futbolcu Bernard Mensah, Kayseri'den ayrıldı. Gün içerisinde eşyalarını toplayan, sonrasında kulüp tesislerine gelerek takım arkadaşları ve kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile vedalaşan Mensah, sonrasında İstanbul'un yolunu tuttu. Saat 20.45 uçağı ile İstanbul'a giderek Beşiktaş ile sözleşme yapacak olan Mensah, Kayseri'den ayrılırken, "Başarılar Kayserispor" mesajı verdi.

Beşiktaş ile satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralık sözleşmesi yapacak olan 26 yaşındaki orta saha futbolcusu, sonrasında yeni takımı ile idmana çıkacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Beşiktaş, İstanbul, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:09

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mensah Kayseri'den ayrıldı - Son Dakika Spor
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