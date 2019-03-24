Son Dakika Haberleri: Mensah Sezonu Kapattı

Mensah Sezonu Kapattı

30 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah ameliyat oldu.

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İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah ameliyat oldu.

Spor Toto Süper Lig'de kalan 8 haftayı minimum kayıpla kapatarak kümede kalmayı başarmak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, Bernard Mensah'tan faydalanamayacak.

Sarı Kırmızılı takımın sezon başında İspanyol kulübü Atletico Madrid'den kiraladığı Mensah, lige verilen Milli maç arasında ameliyat oldu. Ganalı futbolcu, Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bedir'in sahibi olduğu Özel Dünyam Hastanesi'nde uzman doktor Sinan Karaoğlu tarafından bıçak altına alındı. Sol omuzundan ameliyat olan Mensah'ın sezonun kalan haftalarında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Kulüp yetkilileri tarafından yapılan açıklamada "Bilindiği üzere kulübümüz sporcusu Bernard Mensah 2 Mart 2019 tarihinde oynanan Beşiktaş maçı sırasında aldığı darbe sonucu sol omuz köprücük kemiği ekleminden 3. derece yaralanmıştır. Sporcumuzun tedavi sürecini kolaylaştırmak ve kısaltmak amacı ile 24 Mart 2019 tarihinde cerrahi müdahale planlanmış olup operasyon başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Yaklaşık olarak 6 haftalık bir süre sonrasında takım ile çalışmalara başlaması öngörülmektedir" denildi.

24 yaşındaki futbolcu, ligin 24. haftasında Kayseri Kadir Has'ta oynanan Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmış ve Rizespor ile Başakşehir maçlarında da oynayamamıştı. Mensah bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması altında 22 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçında forma giydi. 1 kupa olmak üzere 4 gole imza atan Mensah'ın sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona eriyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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