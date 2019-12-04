Son Dakika Haberleri: Mensah sözleşmesini feshediyor! Fenerbahçe...
Son Dakika Spor Mensah sözleşmesini feshediyor! Fenerbahçe... - Son Dakika Spor

Mensah sözleşmesini feshediyor! Fenerbahçe...

6 saat önce

Kayserispor'da ekonomik kriz nedeniyle futbolcular uzun süre maaş alamadı.

Mensah sözleşmesini feshediyor! Fenerbahçe..., System.String[]

Kayserispor'da ekonomik kriz nedeniyle futbolcular uzun süre maaş alamadı. Bunun sonucunda ayrılıklar başladı. Sarı-Kırmızılılar'da Emmanuel Adebayor, Beşiktaş maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. Togolu'nun ardından diğer futbolcular da aynı yolu izleyecek.


Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bernard Mensah. Ganalı orta saha oyuncusu, fesih hakkını elde etti.


Mensah'ın, ligin ilk yarısı sona erdikten sonra bu hakkını kullanacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu boşa çıktıktan sonra bir görüşme yaparak ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak. (Fanatik)


Eljif Elmas'ın Sampdoria Performansı;


Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ozan Tufan 2 milyon TL'lik aracıyla Etiler'de görüldü
Paul Ntep sözleşmesini feshetti Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mensah sözleşmesini feshediyor! Fenerbahçe...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]