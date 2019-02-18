Son Dakika Haberleri: Mensah'tan Altın Vuruş

Mensah'tan Altın Vuruş

23 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, Göztepe maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

Mensah'tan Altın Vuruş, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, Göztepe maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden ve 2 gol atarak 3 puanı alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da galibiyet golünü atan Bernard Mensah, uzun süre sonra gol attı. Takımın orta sahasında görev alan ancak ofansif bir oyun sergileyen Mensah, Göztepe maçında attığı gol ile bu sezon ligde 3.golünü attı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçında gol atan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci golünü deplasmanda 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçında atmıştı. Son olarak da Göztepe maçında gol atan Mensah, "Kazandığımız için çok mutluyum. Galibiyet golünü benim atmış olmam ekstra mutlu etti. Galibiyet taraftara armağan olsun" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:05 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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