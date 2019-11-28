Son Dakika Haberleri: Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Herhangi bir anlaşma yok
Son Dakika Spor Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Herhangi bir anlaşma yok - Son Dakika Spor

Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Herhangi bir anlaşma yok

6 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber" dedi.

Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Herhangi bir anlaşma yok, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenman öncesinde Ganalı Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Mensah, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber. Her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şuan burada Kayserispor'dayım. Böyle bir şey olursa, düşünülür" açıklamasında bulundu.

"BURADA MUTLUYUM"

Her futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyleyen Mensah, "Ben şuan için burada mutluyum, hiçbir sıkıntım yok. Büyük takımdan teklif geldiği zaman bu futbolcunun kariyeri açısından önemli olur. Böyle bir şey olursa annemiz Berna Hanım (Berna Gözbaşı) ile konuşurum. Şuan böyle bir şey yok. Bunlar sporun içinde olan normal şeyler ama burada mutluyum" dedi.

Takımla birlikte çalıştığını kaydeden Mensah, Beşiktaş karşılaşmasında oynamak istediğini, son kararı teknik direktörün vereceğini bildirdi.


İstikbal Mobilya, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:05 Kaynak: DHA
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