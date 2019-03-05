Mensah'tan Kayserispor'a Kötü Haber
37 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri'de oynanan Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanarak gözyaşları arasında oyun alanını terkeden Bernard Mensah'tan kötü haber geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri
'de oynanan Beşiktaş
maçının ilk yarısında sakatlanarak gözyaşları arasında oyun alanını terkeden Bernard Mensah'tan kötü haber geldi. Ganalı futbolcunun ameliyat olup olmayacağı netlik kazandı. İstikbal Mobilya Kayserispor
Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, bu hafta bıçak altına yatacağını söyledi. Orhan Taşçı, "Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcumuzda köprücük kemiği çıkık teşhisi kondu. Bu hafta içerisinde ameliyat olacak. Kendisi uzun süre aramızda olamayacak" dedi.
Mensah'ın en az 6 hafta futbol oynayamayacağını söyleyen Taşçı, "Mensah'tan 6 ila 8 hafta yararlanamayacağız. Mensah'ın kısa sürede aramıza katılıp eski gücüne kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:56 Kaynak: İHA
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