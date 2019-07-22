Son Dakika Haberleri: Mensah'tan transfer açıklaması
Son Dakika Spor Haber

Mensah'tan transfer açıklaması

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah açıklama yaptı.

Mensah'tan transfer açıklaması, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah açıklama yaptı.

Bernard Mensah hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili olarak "Şu anda Kayserispor'un oyuncusuyum. Takımla alakalı başarılara odaklanmam gerekiyor. Bunun için çalışıyorum. Gelecekte ne olur bilinmez. Şu anda onları düşünmektense çalışmalara odaklanıyorum" dedi.

Mensah, dün Eibar ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görev yaptı ve iyi bir performans sergiledi. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı ödediğinin 100 katına Napoli'ye gönderiyor Fenerbahçe'de Benteke harekatı! Mendes devreye girdi, Falcao'yu bedava getiriyor Pique, Trabzonspor'a Türkçe mesaj attı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:39:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mensah'tan transfer açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]