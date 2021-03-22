SPOR Mensday Kemer Country finali yapıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Mensday Kemer Country 2020 Golf Finali'nde şampiyon Cengiz Şahin oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum ve National Golf Club sahalarında yapılan ve 3 gün süren Mensday Kemer Country 2020 Golf Finali'ne 42 sporcu katıldı. Turnuvanın sonunda Mensday kaptanı Cengiz Şahin, şampiyon oldu. Turnuvada A, B ve takımlar kategorisinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Dereceye girenler ödüllerini Cengiz Şahin, Neriman Şahin ve Murat Keklik'ten aldı. Ayrıca bu yıl turnuva şampiyonuna kırmızı ceket de verildi.

Şampiyon ve takım kaptanı Cengiz Şahin, "4 yıl önce Mensday Kemer Country takımını kurduk. Küçük bir grupla başladık. Her yıl boyu 3 ayak turnuva düzenledik. İlk yıl finali Kıbrıs'ta, geçen yıl Antalya'da, 2020 turnuva finalini de pandemiden dolayı gecikmeli olarak bu yıl yaptık. Güzel bir turnuva oldu. Pandemi kuralları çerçevesinde yapıldı. 2021'in finalini de kasım ayında yapacağız" dedi.