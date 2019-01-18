Mental Hr - Consultancy'nin İlk Yurt Dışı Ofisi Doha'da

Mental HR - Consultancy, Katarlı AL Majal International ile imzaladığı protokol ile ilk yurt dışı ofisini Doha'da açıyor.

Mental HR - Consultancy, Katarlı AL Majal International ile imzaladığı protokol ile ilk yurt dışı ofisini Doha'da açıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2014 yılından bu yana insan kaynakları, yetenek yönetimi ve yönetim danışmanlığı alanında hizmet veren Mental HR - Consultancy, ilk yurt dışı ofisini Doha'da açıyor.



Mental Qatar'ın kuruluşuna ilişkin protokol, Mental HR - Consultancy ile Katarlı ortağı AL Majal International arasında imzalandı. Törende Mental Kurucusu Abdulkadir Karagöz ile AL Majal International Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Falah J.J. Al-Thani de yer aldı.



Açıklamada imza töreni sonrasında görüşlerine yer verilen Karagöz, kuruldukları günden itibaren öncelikli hedeflerinin, Türkiye'nin insan kaynağı ihtiyacı ve mevcut yeteneklerinin fotoğrafını çekmek olduğunu kaydetti.



İhtiyaç duydukları kaynakların Türkiye'ye kazandırılması ve genç yeteneklerin geliştirilmesi için projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Karagöz, "Ülkemizin yetkin insan kaynağı ve ürettiğimiz ürün/ hizmetlerin markalaştırılması adına uluslararası ilk adımımızı dost ve kardeş ülke Katar ile atıyoruz. 'Bilgi merkezi Türkiye' vizyonuna hizmet edecek bu adımla, Türk insan kaynağının uluslararası şirketlerde daha çok rol almasını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Katarlı şirketlerin ülke içi ve uluslararası alanda yapacağı yatırımlara da yönetim danışmanlığı hizmeti vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Mental Qatar ile ilk yurt dışı ofislerini açtıklarını ifade eden Karagöz, şunları kaydetti:



"Türkiye'de edindiğimiz 'know-how' Katar'da yapacağımız çalışmalara katkı sağlayacak, insan kaynakları alanında geliştirdiğimiz işe alım, yetenek yönetimi, yönetim danışmanlığı ve ölçme değerlendirme programlarıyla Katar'daki şirketlere danışmanlık yapacağız. Uluslararası alanda kurduğumuz bu iş birliği, markalaşma hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştıracak. Küresel danışmanlık şirketleri arasına giren ilk Türk firması olmayı ve 2030 yılına kadar 50 yurt dışı şube açmayı hedefliyoruz."



Karagöz, yüksek teknoloji ve bilgi üreterek katma değerli ihracat hedefine ulaşılabileceğini belirterek, Türk şirketlerinin uluslararası arenada köprüler kurması, bilginin toplanması ve analiz edilmesi adına danışmanlık hizmetlerinin büyük rol oynadığını kaydetti.



Bu projeyle birlikte insan kaynakları, yönetim danışmanlığı ve yetenek yönetimi alanında bilgi ihracatı dönemini başlattıklarını ifade eden Karagöz, "Türkiye ile Katar, ekonomik ve sosyal birçok alanda ortak çalışmalar yürütüyor. Bilgi danışmanlığı alanında yaptığımız bu çalışmayla birlikte hem ülkemizdeki nitelikli insan kaynağının Katar'daki projelerde rol almasına katkı sağlanacak hem de Türkiye ve Katar arasındaki iş birliği güçlenecek. Ayrıca yabancı yatırımların Türkiye'ye kazandırılmasına da katkı sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



AL Majal International Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mohamed Falah J.J. Al-Thani de, Mental HR - Consultancy ile kurdukları iş birliği çerçevesinde ilk adımlarını Mental Qatar ile atıklarını kaydetti.



Şirketin Katar'da yapacağı çalışmaların kendileri açısından son derece önemli olacağını ifade eden Al-Thani, insan kaynakları, yetenek yönetimi ve yönetim danışmanlığı alanında Katar'da yapacakları çalışmaları daha verimli hale getireceklerini ve Türkiye'deki know-howı ülkelerine taşıyacaklarını bildirdi.



Yerel İş Birliği, Güçlü Marka sloganıyla kurulan Mental Qatar'ın ortağı olan AL Majal International, 1994 yılında Katar merkezli olarak kuruldu. Şirket Emlak, Yatırım, Tesis Yönetimi, İnşaat, İmalat ve Yatırım Danışmanlığı alanında faaliyetlerini yürütüyor ve bünyesinde 13 farklı iştiraki bulunduruyor.

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