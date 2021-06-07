"10 milyon çocuğu 'Fitness' ile harekete geçirdik"

Türk Telekom'un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP, 100'den fazla eğitici zeka oyununu ve 200'den fazla egzersizi tek uygulamada sunduğunu açıkladı. MentalUP, yeni eklenen 'Fitness' özelliğiyle yaşlarına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun egzersiz programıyla üyesi olan 10 milyon çocuğu harekete geçirdiğini söyledi.

Türk Telekom, eğitimde dijital çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu, Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'a 'Fitness' özelliği eklendiği belirtildi. 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştirmeyi amaçladığı söylenen eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla artık çocukların gün içinde spor yapmalarının da sağlandığı vurgulandı.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL EGZERSİZLERİ BİR ARADA SUNAN İLK UYGULAMA

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu şöyle konuştu:

"Türk Telekom'un PİLOT programıyla desteklediği ve daha sonra da TT Ventures ile ortak olduğu MentalUP, 'ilkleri' ortaya koyan çalışmalarına devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tercihi olan MentalUP, evde kalan çocukların gün içinde spor yaparak bedensel sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak için 'Fitness' özelliğini hayata geçirdi. MentalUP bu sayede dünyada hem zihinsel hem de fiziksel egzersizleri bir arada sunan ilk uygulama oldu."

5 KATEGORİDE, 210 EGZERSİZ

MentalUP Fitness'ın çocuklara denge, güç, esneklik, kardiyo ve dayanıklılık kategorilerinde 210 adet fiziksel egzersiz sunduğu ifade edildi. Ayrıca çocuk gelişiminde uzman, spor akademisi eğitmenleri tarafından her çocuğun yaşına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen egzersizlerden bir günlük çalışma planı da hazırlandığı vurgulandı. Günlük 7 dakika süren egzersiz programının yanı sıra çocuklar kendi 'Kişiselleştirilmiş Antreman Programı'nı da oluşturabiliyorlar.

EKRAN BAĞIMLILIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR

Hiçbir reklam içeriği barındırmayan, pedagog onaylı Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu olduğu belirtilen MentalUP'ın kullanıcı sayısının 100'den fazla ülkede 10 milyonu aştığı belirtildi. Akademisyenler ve uzman tasarımcılarla hazırlandığı ifade edilen MentalUP'taki oyunların günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riskini azalttığı söylendi.