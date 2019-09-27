Menteşe 5'inci Kültür sanat Şenliği başladı

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Kültür ve Sanat Şenliği' baca yakma töreni ve ardından gerçekleştirilen şenlik yürüyüşü ile başladı

MUĞLA - Menteşe Belediyesi'nin 4 yıldır aralıksız sürdürdüğü ve üç gün sürecek 'Kültür ve Sanat Şenliği' başladı. Büyükşehir Belediyesi meydanında düzenlenen törende Menteşe belediyesi halk oyunları ekibi, Yörük Obaları Derneği Kadın Kaşık ekibi ve Menteşe Belediyesi Çocuk Dans Topluluğu gösteri sundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, hayata geçirdikleri projeleri halkın desteği ve katılımı ile başarıya ulaştığını söyledi. Gümüş, "İnsana dokunan vatandaş odaklı sosyal projelerimize devam edeceğiz. Geleneksel hale gelen ve halkımızın katılımı ile değer kazanan Menteşe Kültür ve Sanat şenliğimizin 5'incisini düzenliyoruz. Bu şenlikte konserler, kitap fuarı, söyleşiler, sergiler, imza günleri ve kültür etkinlikleri ile dolu dolu hepimizin keyif alacağı bir şenlik geçireceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Büyükşehir olmadan önce 22 yıl bu şenliğin 'Muğla Belediyesi' adı altında yapıldığını hatırlattı. Başkan Gürün, "Muğla'da yaşamak bir ayrıcalık. Muğla kendi aile kültürünü olabildiğince muhafaza eden, sahip olduğu değerlere de sahip çıkan ve onu koruyan, geleceğe taşımak için her türlü çabayı sarf eden bir yönetim anlayışı ile yönetiliyor" dedi.

Konuşmaların ardından geleneksel 'Baca Yakma' töreni gerçekleştirildi. Baca yakma töreninin ardından güvercin uçurma ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.