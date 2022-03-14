Menteşe Belediye Başkanı, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Menteşe Belediye Başkanı, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kutladı

14.03.2022 18:33

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hayatlarını her yerde ve her koşulda gece gündüz demeden insan yaşamının kutsallığına adayan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız, tüm risklere rağmen göğüs germiş ve insan yaşamının kutsallığı adına bu zorlu görevi yerine getirirken hiçbir karşılık beklememiştir. Kutsal ve onurlu mesleklerini yaparken, hayatlarını, hayat kurtarmaya adamış olan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız en ön saflarda görev yapmıştır. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızı saygıyla anıyorum.

Kaynak: Bültenler
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