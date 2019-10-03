Son Dakika Haberleri: Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: "Vatandaşın Sağlığı Bizim İçin Önemli"
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Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: "Vatandaşın Sağlığı Bizim İçin Önemli"

4 dakika önce

Menteşe Belediyesi her Perşembe günü açık pazar yerinde kurduğu stant ile vatandaşların ücretsiz olarak şeker ve tansiyon ölçümlerini yapıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş:

Yapılan sağlık uygulaması ile vatandaşlar bir yandan alışverişini yapıyor, bir yandan da şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptırıyor.

Ücretsiz olarak yapılan uygulamadan vatandaşlarında memnun kaldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, " Her hafta Perşembe günü sağlık ekiplerimiz tarafından kurulan stantta vatandaşlarımızın ücretsiz olarak şeker ve tansiyon ölçümleri yapılıyor. Vatandaşlarımız uygulamadan memnun. Onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ünde şeker ve tansiyon ölçümünü yaptırdığı stantta, vatandaşlar uygulamadan dolayı Başkan Gümüş'e teşekkür etti.

Bahattin Gümüş, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:35 Kaynak: Bültenler
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