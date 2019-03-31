Son Dakika Haberleri: Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Oyunu Kullandı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Oyunu Kullandı

1 saat önce

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, oyunu kullandı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, oyunu eşi Sevilay Gümüş ve Kızı İlke ile birlikte İMKB Ortaokulu 1104 No'lu sandıkta kullandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, oyunu kullandı
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, oyunu eşi Sevilay Gümüş ve Kızı İlke ile birlikte İMKB Ortaokulu 1104 No'lu sandıkta kullandı.

MUĞLA - Menteşe Belediye Başkanı ve CHP adayı Bahattin Gümüş oyunu Menteşe İMKB Ortaokulunda eşi Sevilay ve kızı İlke ile birlikte kullandı.
Gümüş çiftini, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak ve partililer yalnız bırakmadı.
Oy kullanma işleminin ardından açıklamada bulunan Başkan Gümüş, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yerel seçimlere gidiyoruz. 5 yıllık bir başkanlık görevimiz oldu. Bu süreçte 'Menteşe'yi Birlikte Yönetiyoruz' dedik ve Menteşemizi muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve halkımıza yönettik. Vatandaşlarımız bugün hizmetlerimizden memnunsa tercihini yapacaktır. Bu bir Belediye Başkanlığı seçimi, hizmet seçimi. Seçimin Menteşe'mize, Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:49 Kaynak: İHA

Sevilay Gümüş, Bahattin Gümüş, Menteşe, Gümüş, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanırken Bekletilen Tansu Çiller ile Sandık Görevlileri Arasında Dikkat Çeken Diyalog Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:08:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]