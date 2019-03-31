Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Oyunu Kullandı
1 saat önce
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, oyunu kullandı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, oyunu eşi Sevilay Gümüş ve Kızı İlke ile birlikte İMKB Ortaokulu 1104 No'lu sandıkta kullandı.
Menteşe
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş
, oyunu kullandı
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, oyunu eşi Sevilay Gümüş
ve Kızı İlke ile birlikte İMKB Ortaokulu 1104 No'lu sandıkta kullandı.
MUĞLA - Menteşe Belediye Başkanı ve CHP
adayı Bahattin Gümüş oyunu Menteşe İMKB Ortaokulunda eşi Sevilay ve kızı İlke ile birlikte kullandı.
Gümüş çiftini, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün
, CHP Muğla
Milletvekilleri Süleyman Girgin
, Mürsel Alban
, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak
ve partililer yalnız bırakmadı.
Oy kullanma işleminin ardından açıklamada bulunan Başkan Gümüş, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yerel seçimlere gidiyoruz. 5 yıllık bir başkanlık görevimiz oldu. Bu süreçte 'Menteşe'yi Birlikte Yönetiyoruz' dedik ve Menteşemizi muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve halkımıza yönettik. Vatandaşlarımız bugün hizmetlerimizden memnunsa tercihini yapacaktır. Bu bir Belediye Başkanlığı seçimi, hizmet seçimi. Seçimin Menteşe'mize, Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:49 Kaynak: İHA
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