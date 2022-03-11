Menteşe Belediye ekiplerinden kar mesaisi - Son Dakika
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Menteşe Belediye ekiplerinden kar mesaisi

11.03.2022 00:20
Menteşe Belediye ekiplerinden kar mesaisi

Menteşe Belediyesi ekipleri ilçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

Menteşe Belediyesi ekipleri ilçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kent merkezinde kar yağışı ile tehlike oluşturabilecek cadde ve sokaklarda kontrollerini yapan Menteşe Belediye ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışarak yol tuzlama çalışması yapacak.

Herhangi bir olumsuzluğa karşı belediyenin karla mücadele ekipleri hazır bekliyor olacak. - MUĞLA

Menteşe Belediye ekiplerinden kar mesaisi

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AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, AFAD, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe Belediye ekiplerinden kar mesaisi - Son Dakika


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