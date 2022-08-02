Muğla'da çimento fabrikası ruhsatının iptali talebi - Son Dakika
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Muğla'da çimento fabrikası ruhsatının iptali talebi

02.08.2022 17:42
Muğla'da çimento fabrikası ruhsatının iptali talebi

Menteşe Belediye Meclis Toplantısı'na katılan mahalle sakinleri, çimento fabrikasına verilen yapı ruhsatının iptal edilmesini talep etti.

Menteşe Belediye Meclis Toplantısı'na katılan mahalle sakinleri, çimento fabrikasına verilen yapı ruhsatının iptal edilmesini talep etti.

Menteşe Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bahattin Gümüş başkanlığında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya, çimento fabrikası ruhsatı verilen Deştin Mahallesi sakinleri ile çevre dernekleri üyeleri de katıldı.

"Çimento grisi değil, zeytin yeşili" yazılı yeşil yeleklerle toplantıya katılan vatandaşlar, çimento fabrikasının yapı ruhsatının iptal edilmesini istedi.

Toplantı sonunda mahalle sakinleri adına konuşan Haluk Özsoy, çimento firmasının çalışmalara başladığı alının fotoğrafını gösterdi ve acil olarak fabrikanın ruhsatının iptal edilmesini istediklerini kaydetti.

Özsoy, fabrikanın bölgede tarımla geçimini sağlayan 20 bin kişiyi olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

İskender Alper, Bahattin Gümüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da çimento fabrikası ruhsatının iptali talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da çimento fabrikası ruhsatının iptali talebi - Son Dakika
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