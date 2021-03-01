Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı - Son Dakika

Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı
01.03.2021 16:05
Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı 2 Mart salı günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapılacak.
Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı 2 Mart salı günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapılacak.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında yapılacak Mart Ayı Meclis toplantısında 16 Ekim 2020 tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna eklenen ek-3. Madde (Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan çalışması tespiti) görüşülecek.
Toplantıda belediye birimleri tarafından kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların tespitine ilişkin hazırlanan çalışmalar, Menteşe Belediye Meclisine sunulacak. İhtisas komisyonlarınca hazırlanan rapor Menteşe Belediye Meclisince onaylandıktan sonra, Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacak. - MUĞLA
Son Dakika Bartın'da 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi, 5 mahalle karantinada Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti Son Dakika! Normalleşmenin ele alınacağı kritik Kabine toplantısı başladı! Kararları Erdoğan bizzat açıklayacak Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı Marmaris'te katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu 12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı