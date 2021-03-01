Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı - Son Dakika

Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı

01.03.2021 16:05
Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı, System.String[]

Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı 2 Mart salı günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapılacak.

Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı 2 Mart salı günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapılacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında yapılacak Mart Ayı Meclis toplantısında 16 Ekim 2020 tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna eklenen ek-3. Madde (Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan çalışması tespiti) görüşülecek.

Toplantıda belediye birimleri tarafından kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların tespitine ilişkin hazırlanan çalışmalar, Menteşe Belediye Meclisine sunulacak. İhtisas komisyonlarınca hazırlanan rapor Menteşe Belediye Meclisince onaylandıktan sonra, Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacak. - MUĞLA

Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı

Bahattin Gümüş, İskender Alper, Salı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı - Son Dakika


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