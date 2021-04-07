Menteşe Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Menteşe Belediye Meclisi Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde encümen üyeliği ve komisyon seçimlerinin gerçekleştiği meclis toplantısında Menteşe Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.

25 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda meclis üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Gümüş, "2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Bu süreçte kısıtlı imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürdük. Bu dönemde sizlerle birlikte uyum içerisinde çalıştık. Aynı azim ve heyecanla Menteşe için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Gümüş, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.