Menteşe Belediye'si satrançcısının büyük başarısı - Son Dakika
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Menteşe Belediye'si satrançcısının büyük başarısı

6 saat önce

Menteşe Belediyesi satranç sporcusu Arda Uzgur, Antalya'da gerçekleştirilen 2020 Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda Türkiye beşincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Menteşe Belediye'si satrançcısının büyük başarısı, System.String[]

Menteşe Belediyesi satranç sporcusu Arda Uzgur, Antalya'da gerçekleştirilen 2020 Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda Türkiye beşincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Menteşe Belediyesi satranç sporcusu Uzgur, elde ettiği başarı sayesinde 2020 Avrupa Yaş Grupları müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı.


18-25 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen ve bin 874 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Menteşe Belediyesi satranç sporcusu Arda Uzgur 13 yaş kategorisinde aldığı başarılı sonuç ile Türkiye beşincisi oldu.


Satranç sporcusu Arda Uzgur'u tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Arda'nın başarısı ile hepimiz çok mutlu olduk. Bin 874 sporcunun arasından kendi yaş grubunda Türkiye beşincisi olmak çok önemli bir başarı. Arda şimdi ülkemizde gerçekleştirilecek olan 2020 Avrupa Yaş Grupları Müsabakalarında mücadele edecek. Sporcumuz Arda'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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