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Menteşe Belediye Tiyatrosu hafta sonunda Yatağanlı çocukları ağırladı - Son Dakika

Menteşe Belediye Tiyatrosu hafta sonunda Yatağanlı çocukları ağırladı

22.11.2021 08:42
Menteşe Belediye Tiyatrosu hafta sonunda Yatağanlı çocukları ağırladı

2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinde Menteşe'ye gelen Yatağanlı çocuklar Menteşe Belediyesi Tiyatrosu oyuncularının sahneye taşıdıkları Tüylü ve Havhav'ın Maceraları adlı müzikal çocuk oyunu ile keyifli bir hafta sonu geçirdiler.

Pandemi sürecindeki kısıtlamaların kademeli bir şekilde kalkması ile birlikte etkinliklerini ve tiyatro gösterilerini yüz yüze yapmaya başlayan Menteşe Belediye Tiyatrosu, sahneye taşıdıkları Tüylü ve Havhav'ın Maceraları adlı müzikal çocuk oyunu ile Yatağanlı çocukları ağırladı.Pandemi kuralları çerçevesinde sahnelenen tiyatro oyununu ebeveynleri ile izlemeye gelen çocuklar, oyun boyunca keyifli anlar yaşadılar.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş belediye tiyatrosuna çocukların çok yoğun bir ilgi gösterdiğini belirterek, "Menteşe Belediye Tiyatromuz etkinliklerin yüz yüze başlamasıyla birlikte oyunlarını sahnelemeye devam ediyorlar. Sahnemizi yaz döneminde kent merkezimizden, kırsal mahallelere kadar taşıdık. Çocukların bu süreçte tiyatro ile yakın olmalarını ve tiyatroyu sevmelerini sağladık. Çocuklar kadar yetişkinlerinde severek izlediği tiyatro oyunlarımıza sadece Menteşemizden değil çevre il ve ilçelerden de büyük bir ilgi var. Bugün de Yatağanlı çocuklarımızı ağırladık. Çocuklar ara tatilini verimli geçirerek tiyatro gösterisi izlediler. Önümüzdeki haftalarda Menteşeli çocuklarımız için yeni oyunlar sahnelenecek." dedi.

Tiyatro gösterisi sonunda çocuklara Menteşe Belediyesi tarafından ikramda bulunuldu.

Pandemi, Tiyatro, Müzikal, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Menteşe Belediye Tiyatrosu hafta sonunda Yatağanlı çocukları ağırladı - Son Dakika


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