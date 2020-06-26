Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Menteşe Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendiriyor.

Menteşe Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendiriyor. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi araç filosuna kazandırılan bir tır, bir greyder, bir kazıcı-yükleyici, bir forklift ve bir kamyon hizmet vermeye başladı.

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Menteşe Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde yeni alınan araçları inceleyen ve araçlar ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye bünyesindeki toplam 140 araçla Menteşelilere hizmet ettiklerini söyledi.


Başkan Gümüş, "Halkımızın ihtiyaçlarına anında cevap vermek, onlar için daha hızlı ve stabil hizmet üretebilmek için araç filomuzu güçlendiriyoruz. Belediyemiz bünyesine kazandırdığımız üst düzey teknolojiyle donatılmış, yüksek performanslı araçlarımız ile ilçe merkezimizdeki yollarımız ve tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelerimizdeki yollarımız daha güvenli ve modern hale gelecek. Yeni alınan araçlarımız ile Fen İşleri bünyemizde toplamda 1 tır, 3 greyder, kazıcı-yükleyici ve ekskavatör olmak üzere 12 iş makinası, 1 forklift ve 14 kamyona sahibiz. Tüm gücümüzle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

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