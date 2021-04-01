Menteşe Belediyesi bitkilerini kendi serasında üretiyor

Menteşe Belediyesi park, bahçe ve yeşil alanlarda kullandığı bitkilerinin üretimini kendi serasında üretiyor. Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bitki üretim serasını ziyaret eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yapılan çalışmalar, üretim aşamaları ve bitki türleri ile ilgili bilgi aldı.

İlçenin farklı noktalarında kullanılacak olan bitkileri dışarıdan almak yerine bitkilerin üretimi yaptıklarını kaydeden Başkan Gümüş, "Dışarıdan daha pahalıya bitki almak yerine bitki üretme yoluna gittik. Kullanacağımız bitkilerimizi dışarıdaki fiyatın yaklaşık 3'te biri fiyatına kendimiz üretiyoruz. Böylece bütçemizi daha verimli şekilde kullanıyoruz. Seramızda bu güne kadar 10 Bin mevsimlik çiçek, 30 bin çalı grubu ve bin adette ağaç grubunun üretimini yaptık. Yerel ve ulusal kalkınmanın temelinde üretim vardır. Biz de özellikle pandemi sürecinde bölge üreticimizin yanında olmak için pek çok proje geliştirdik. Bu kapsamda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Ata tohumlarından 12 ton ürün elde ettik"

Geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 12 ton ürün elde ettiklerini kaydeden Başkan Gümüş, "Pandemi sürecinde üretimin ve tarımsal ürünlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz de bu kapsamda pek çok proje üreterek bu süreçte üreticimizin yanında yer aldık. GEKA tarafından desteklenen ve ödül aldığımız 'Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi' projesinin yanında Muğla Büyükşehir Belediyesinden aldığımız ata tohumlarımızla birlikte seramızda patlıcan, domates ve biber gibi temel ürün çeşitlerinden toplam 12 ton ürün elde ettik. Bu ürünlerin ücretsiz olarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmasını sağladık. Bu yıl da aynı proje kapsamında 11 çeşit sebzeye ait 80 bin ata tohumunun seramızda çimlendirme işlemine başladık. Bu fidelerin daha sonra Ortaköy ve Kafaca Mahallelerinde bulunan tarımsal arazilere dikimini yapacak ve elde edilen ürünleri yine ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Mahsullerin yanı sıra, ata tohumlarımızı da muhafaza ederek gelecek nesillerin faydalanmasını sağlayacağız. Ayrıca seramızda tohum çeşitlerimizi ve üretim işlemlerimizi arttırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Menteşe Belediyesi Bitki Üretim Serasında Ocak ayında çelik üretim tekniğiyle lavanta, bahçe külü, biberiye gibi 15 farklı bitki çeşidine ait toplamda 25 bin bitkinin üretimine başlandı. Belediye tarafından yetiştirilen bitkiler, park ve bahçelerde kullanılacağı gibi belediyenin bitki satış merkezinde de satışa sunuluyor. - MUĞLA