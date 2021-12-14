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Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi çözüm köprüsü oldu - Son Dakika

Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi çözüm köprüsü oldu

14.12.2021 15:21
Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi çözüm köprüsü oldu

2021 yılında 4 bin 900 çağrıya cevap veren Çağrı Merkezi vatandaşların talep ve isteklerine etkin ve hızlı bir şekilde çözüm üretiyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına 2017 yılında kurulan Çağrı Merkezi ile birçok talebin kısa zamanda çözüme kavuştuğunu belirterek şunları söyledi; "Çağrı Merkezimizi arayan vatandaşlarımızın talep ve önerileri operatörlerimiz tarafından kayıt altına alınıyor ve hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletiliyor. Yetki alanımız dışında gelen talepler tarafımızca ilgili kurumlara yönlendiriliyor. Birimlere giden talep ve sorunların sonucu yine operatörlerimiz tarafından vatandaşlarımıza geri bildirim olarak yapılıyor. Çağrı Merkezi ve WhatsApp ihbar hattının yanında bizlere belediyemizin facebook, twitter ve instagram hesaplarımızdan ulaşan vatandaşlarımızın da talep ve önerilerini dikkatle takip ediyor, bizlere ulaştıkları iletişim yoluyla kendilerine dönüş sağlıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözüme ulaştırmak. Bu kapsamda 2021 yılında telefonla 3.500, WhatsApp ihbar hattıyla 900 ve sosyal medya üzerinden 500 olmak üzere toplamda 4 bin 900 talep ve şikayete cevap verildi.'' dedi.

Menteşe Çağrı Merkezine vatandaşlar 0 (252) 214 48 80 numaralı telefondan, 0 (552) 214 48 80 numaralı WhatsApp ihbar hattından veya belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden 7 gün 24 saat talep, şikâyet ve önerilerini iletebiliyorlar.

Bahattin Gümüş, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi çözüm köprüsü oldu - Son Dakika


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