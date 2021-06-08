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Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay uzattı - Son Dakika

Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay uzattı

08.06.2021 15:06
Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay uzattı, System.String[]

Pandemi sürecinden etkilenen 346 kiracısına yönelik indirime giden Menteşe Belediyesi, yerel esnafa desteğini 2 ay daha uzattı.

Kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte Haziran ve Temmuz aylarında 143 kiracına %50, 201 kiracısına %25 kira indirimi uygulayacak olan Menteşe Belediyesi, kapanan 2 işyerinden de kira almayacak. Bu süreçte, işyeri kiralarına zam yapmayan Menteşe Belediyesi, tarım arazilerinde kiracısı olan üreticiye de %50 kira indirimi uygulamaya devam edecek.

Menteşe Belediyesi, Ocak Ayı Meclis Toplantısında oy birliği ile kabul edilen esnafa yönelik kira indirimini 2 ay daha uzattı.Haziran ve Temmuz aylarını da kapsayacak şekilde kiracısı olan yerel esnafa indirim uygulamaya devam edeceklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Belediyeler Kanunu gereği açık olan kiracılarına yönelik indirime gidebilirler' şeklinde bir genelde gelmiş, biz de bu genelge ile belediyemiz kiracılarına yönelik kira indirimine gitmiştik. Bu nokta da kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte açılan ve kiracımız olan 143 işyerine %50, 201 işyerine de %25 kira indirimi uygulamasına devam edeceğiz. Kiracılarımıza zam yapmayacak, pandemi nedeniyle kapanan 2 işyerinden de kira almayacağız. Tarım arazilerinde kiracımız olan üreticilerimize yönelik %50 kira indirimi uygulaması da aynı şekilde devam edecek. Meclisimizde oy birliği ile kabul edilen kira indirimi ile yerel esnafımıza ve üreticilerimize olan desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Haziran, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay uzattı - Son Dakika


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