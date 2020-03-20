Menteşe Belediyesi faaliyeti durdurulan kiracılarından kira almayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Menteşe Belediyesi faaliyeti durdurulan kiracılarından kira almayacak - Son Dakika Ekonomi

Menteşe Belediyesi faaliyeti durdurulan kiracılarından kira almayacak

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Korona virüs önlemleri' genelgesine göre belediyelerce, korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine, bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

Menteşe Belediyesi faaliyeti durdurulan kiracılarından kira almayacak, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Korona virüs önlemleri' genelgesine göre belediyelerce, korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine, bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Korona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 16 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelge ile 1593 sayılı Kanun gereğince umuma açık işyerleriyle ilgili bazı tedbirler getirilmiştir. Genelgeye göre belediyelerce, korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine, bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek. Bu tedbirler kapsamında mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinde kiracı olarak faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan işyerleri iş yapamaz duruma gelmişler, dolayısıyla ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Gün, tüm dünyayı saran ve küresel bir salgın haline gelen korona virüs ile birlikte mücadele etme ve dayanışma örneği gösterme günüdür. Menteşe Belediyesi olarak biz de belediyemizde kiracımız olan esnafımızın zor durumda yanında olmak ve ekonomik sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatmak adına faaliyette bulunmadıkları bu süre zarfında kira tahakkuklarının durdurulması yönünde her türlü kararı almak için çalışmalarımızı başlattık. Esnafımızın ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, Menteşe, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
ABD ilk hipersonik silahını test etti Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi         
11:10
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi         
10:46
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor         
09:06
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı         
08:34
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:51:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Menteşe Belediyesi faaliyeti durdurulan kiracılarından kira almayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]