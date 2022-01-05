Menteşe Belediyesi "Geri Dönüşüm" ile Örnek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Menteşe Belediyesi "Geri Dönüşüm" ile Örnek Oluyor

05.01.2022 11:12

Ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent hedefleyen Menteşe Belediyesi, geri dönüşüme yönelik çalışmaları ile örnek belediyeler arasında yer alıyor.

Menteşe Belediyesi tarafından 2021 yılı içinde ayrıştırılabilir atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması için sürdürülen çalışmalar kapsamında; 45 Bin 300 ton evsel atık, 3 Bin 300 ton ambalaj atığı, 247 kilogram tehlikeli atık, 100 ton bitkisel atık yağ, 72 ton atık motor yağı, 700 kilogram atık pil, 254 kilogram elektronik atık ve 67 ton hurda atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Sürdürülebilir bir çevre bilincinin önemine dikkat çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş şunları söyledi: ''Menteşe Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir kent, sürdürülebilir bir çevre bilincini oluşturmak için geri dönüşümü destekliyor ve çok önemsiyoruz. Bu amaçla kentimizin farklı noktalarına konuşlandırdığımız ayrıştırma ünitelerimiz ile atıklarımızı sınıflandırıyoruz. Halkımız da geri dönüşümün konusunda oldukça bilinçli ve öneminin farkındalar. Belediye olarak bu farkındalığı oluşturmak için yarışmalar da düzenliyoruz. Hedefimiz ayrıştırılabilir atıkları doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırarak, geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve bu sayede ülke ekonomisine de katkı sağlamak."

Menteşe Belediyesi, ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde, geri dönüştürülen her 1 ton kâğıt/karton atık ile onlarca ağacı da kesilmekten kurtardı.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi 'Geri Dönüşüm' ile Örnek Oluyor - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Mauro Icardi ve ailesi İstanbul'a yerleşti
11:39 Wanda Nara, İstanbul'da esnafın Icardi için söylediklerini duyunca şaştı kaldı
11:41 Ekvador'da başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlendi
11:37 Tan Taşçı taburcu edildi
11:31 Ekvador'da başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlendi
11:28 Bakan Şimşek Türkiye'ye para akışı için 2 kritere dikkat çekti: Dünya normlarına uygun, kurala dayalı politikalar güdersek sorun olmaz
11:26 Trafik kazası geçiren Tan Taşçı taburcu edildi
11:26 CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa iddialarını yalanladı
11:22 Hasta eşini terk ettiği söylenen Ayhan Sicimoğlu iddiaları yalanladı: Hukuki süreç başlayacak
11:17 Bakan Şimşek Türkiye'ye para akışı için 2 kritere dikkat çekti: Dünya normlarına uygun, kurala dayalı politikalar güdersek sorun olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2023 12:00:47. #1.13#
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi "Geri Dönüşüm" ile Örnek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement