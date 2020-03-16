Menteşe Belediyesi işletmeleri geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika

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Menteşe Belediyesi işletmeleri geçici süreyle kapatıldı
6 saat önce
Ülke genelinde alınan önleyici ve koruyucu sağlık tedbirleri kapsamında, Menteşe Belediyesi tarafından işletilen Atapark, Kültür Evleri, Elele Butik, Çocuk Bilim Parkı ve Aşevi'nin faaliyetleri 17 Mart Salı gününden itibaren geçici olarak durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
Ülke genelinde alınan önleyici ve koruyucu sağlık tedbirleri kapsamında, Menteşe Belediyesi tarafından işletilen Atapark, Kültür Evleri, Elele Butik, Çocuk Bilim Parkı ve Aşevi'nin faaliyetleri 17 Mart Salı gününden itibaren geçici olarak durduruldu.
Sağlık tedbirleri kapsamında Menteşe Belediyesi bünyesindeki 6 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş "Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında değerli hemşehrilerimizin sağlığını önemsediğimizden ve gerekli duyarlılığa sahip olduğumuzdan dolayı işletmelerimiz geçici bir süre hizmet veremeyecektir. Anlayışı için tüm halkımıza teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz" dedi. - MUĞLA
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