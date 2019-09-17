Menteşe Belediyesi kış kursları kayıtları başladı

Menteşe Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak yetişkinlere yönelik verilen Kış Dönemi Kurslarına kayıtlar başladı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslara başvurular, 11 Ekim 2019 Cuma gününe kadar devam edecek.



Kurslara katılımın her yıl artarak devam ettiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Ücretsiz olarak verdiğimiz kurslarımıza katılım her geçen yıl artarak devam ediyor. Kurslara katılan vatandaşlarımız hem el becerilerini geliştiriyor, hem de kurslar sayesinde yeni dostluklar kurarak sosyalleşiyorlar. Kursiyerlerimiz daha sonra açtıkları sergiler ile el emeği, göz nuru eserlerini sergileme ve satışlarını yapma fırsatı bularak, ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar." dedi.



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