Son Dakika Haberleri: Menteşe Belediyesi kış kursları kayıtları başladı
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Menteşe Belediyesi kış kursları kayıtları başladı

2 saat önce

Menteşe Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak yetişkinlere yönelik verilen Kış Dönemi Kurslarına kayıtlar başladı.

Menteşe Belediyesi kış kursları kayıtları başladı, System.String[]

Menteşe Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak yetişkinlere yönelik verilen Kış Dönemi Kurslarına kayıtlar başladı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslara başvurular, 11 Ekim 2019 Cuma gününe kadar devam edecek.


Kurslara katılımın her yıl artarak devam ettiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Ücretsiz olarak verdiğimiz kurslarımıza katılım her geçen yıl artarak devam ediyor. Kurslara katılan vatandaşlarımız hem el becerilerini geliştiriyor, hem de kurslar sayesinde yeni dostluklar kurarak sosyalleşiyorlar. Kursiyerlerimiz daha sonra açtıkları sergiler ile el emeği, göz nuru eserlerini sergileme ve satışlarını yapma fırsatı bularak, ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar." dedi.


Diksiyon, Ebru, resim, Halk Oyunları, Takı Tasarım, Otantik Giysi Süsleme, Dekoratif Ev Aksesuarları, El Nakışları (tel kırma, Maraş işi, Antep işi), Amigurumi Oyuncak Yapımı, Keman, Gitar, Bağlama, İğne Oyası, Keçe Aksesuar Yapımı, Ahşap Boyama, Kırkyama, Kağıt Rölyef, Zumba, Yoga, Karate, Judo, Atletizm, Voleybol, Masa Tenisi, Hip-Hop, Breakdance, Satranç, Tango, Latin Dansları, temel Bisiklet Eğitimi, Pilates branşlarının yer aldığı kış kurslarına katılmak isteyenler, başvurularını Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezine yapabilecekler. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, Menteşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
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