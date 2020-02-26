Menteşe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Menteşe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Ekonomi

Menteşe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Menteşe Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi işçilerin de katılımı ile Menteşe Belediyesinde imzalandı.

Menteşe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Menteşe Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi işçilerin de katılımı ile Menteşe Belediyesinde imzalandı.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Gene-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalanan sözleşmeye göre, sendikaya bağlı 62 kadrolu işçiye 2020 yılı için yüzde 14, sonraki 2 yıl için ise yüzde 11 oranında zam yapıldı. 3 yıllık yüzde 36 zam oranında yapılan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 3 Bin 740 Türk lirası oldu.


Genel-İş Sendika Başkanı Uzay Kocabaş imza töreninde yaptığı konuşmada Başkan Gümüş'e teşekkür ederek, "Yaklaşık 2 ay süren görüşmeler sonucunda bugün sözleşmemizi imzalıyoruz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden her zaman işçinin emekçinin yanında oldu. Toplu iş sözleşmemiz hepimize hayırlı olsun" dedi.


Emek en yüce değerdir


Toplu İş Sözleşmesinin Menteşe Belediyesi'ne ve işçilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Gümüş, "6 yıl boyunca sizlerle birlikte 66 mahallemize hizmet verdik. En uzak mahallemizden en yakın mahallemize kadar hizmet götürüyoruz. Çünkü bizim amacımız vatandaşlarımıza en kaliteli en verimli hizmeti verebilmek. Bunu da ancak sizlerle birlikte yapabiliriz. Benim tek başıma bir şey yapmam mümkün değil. Bu bir ekip işi. Emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle, sendikamız ile yaptığımız sözleşmelerde her zaman sizlerin haklarını gözeterek en yüksek maaşı almanız konusunda özenle çalıştık. Hizmetlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, aynı özen ve azimle çalışmaya devam edeceğinize inanıyorum. Toplu İş Sözleşmemiz belediyemize ve işçi kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

Menteşe, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşverene verilecek asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu
Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu, bölgenin değerine değer kattı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Menteşe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]