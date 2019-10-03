Menteşe Belediyesi'nden amatör kulüplere maddi yardım

Menteşe Belediye tarafından Menteşe İlçesindeki Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Başkan ve yöneticileri ile toplantı gerçekleştirildi.



Toplantıya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top ile Mali Sekreter Ali Karakaya da katıldı.



Toplantıda Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Amatör kulüplere yardım etmeye devam edeceğiz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz ve Kulüp yöneticilerimiz gençliğe hizmet için çok büyük emek harcıyorlar. Biz de yerel yöneticiler olarak sizlere destek vermeliyiz" dedi.



Federasyon Başkanı Mehmet Top ise, "Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün amatörlere verdiği desteği her zaman şükranla anacağız. Belediye Başkanımıza Federasyon ve kulüplerim adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Daha sonra söz alan kulüp temsilcileri de öneri ve taleplerini dile getirdiler.



Kahvaltıdan sonrada Menteşe İlçesindeki amatör spor kulüp başkan ve yöneticilerine sembolik çekleri Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Federasyon Başkanı Mehmet Top tarafından verildi. - MUĞLA