Son Dakika Haberleri: Menteşe Belediyesi'nden Anne Babalara Eğitim

Menteşe Belediyesi'nden Anne Babalara Eğitim

24 dakika önce

Menteşe Belediyesi tarafından 3-6 yaş aralığında çocuğu olan anne ve babalara "Çocuğunuza Sınır Koyma Eğitimi" verildi.

Menteşe Belediyesi'nden Anne Babalara Eğitim, System.String[]

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde Uzman Psikolog Ezgi Melike Yıldız tarafından verilen eğitimde; "Çocuklara sınır koymak nedir, çocukların özgürlükleri kısıtlanmadan ebeveynleri ile olan olumlu ilişkileri zarar görmeden nasıl sınır koyulabilir, çocuklar neden sınırlara ihtiyaç duyarlar, doğru ve etkili yaptırım çeşitleri nelerdir ve nasıl uygulanmalıdır?" konuları slayt sunumla anlatıldı.

Sunumun ardından eğitim soru cevap kısmıyla devam etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, verilen eğitimin amacının anne babaların en doğru şekilde çocuk yetiştirmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Zihnen, sağlıklı nesiller yetişmesinin yolu ebeveynlerin bilinçli olmaları, çocuklarına davranışlarını doğru şekillendirmelerinden geçer. Bunun bilincin de olarak yaptığımız eğitimde özellikle annelerin yoğun katılımı bizi sevindirdi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:51 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Bengü, 16 Haftalık Hamile Olduğunu Açıkladı Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı

Bakan Koca'dan Grip İçin Bedava İlaç İsteyen Yıldız Tilbe'ye Yanıt: Aile Hekiminden Alabilir Belediye Başkan Adayı, Vaatlerini Noterden Tasdikletti: Yapmazsam İstifa Ederim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:15:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menteşe Belediyesi'nden Anne Babalara Eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]