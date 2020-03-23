Menteşe Belediyesi'nden evlere hizmet - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Menteşe Belediyesi'nden evlere hizmet - Son Dakika

Menteşe Belediyesi'nden evlere hizmet

6 saat önce

Menteşe Belediyesi ülke genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından evlere hizmet dönemini başlattı.

Menteşe Belediyesi'nden evlere hizmet, System.String[]

Menteşe Belediyesi ülke genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından evlere hizmet dönemini başlattı. Ekipler, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyor.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş evlere hizmet uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan ve sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşlarımızın sağlığı da bu noktada bizim için çok önemli. Menteşe Belediyesi olarak bu konuda bir adım attık ve evlere hizmet dönemini başlattık. Toplum sağlığına destek olmak adına evinden sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan vatandaşlarımızın alışverişlerini görüyor ve hizmeti evlerine götürüyoruz. Belediyemizin iletişim numaralarını arayan vatandaşlarımızın her türlü talep, öneri ve isteklerini alıyor, alışverişinden tutunda, ilaçlarına kadar ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan tek istediğimiz evlerinde kalmaları. Bu isteğimiz onların ve toplumun sağlığı için. Belediye olarak yaş almış vatandaşlarımızın yanındayız ve ne ihtiyaçları varsa anında karşılamaya da hazırız. Söz verdiğimiz gibi 24 saat 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Şimdi dayanışma zamanı. Birlikte başaracağız" dedi. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, Menteşe, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:04 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı
Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı         
14:14
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı         
11:11
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 00:33:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Menteşe Belediyesi'nden evlere hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]