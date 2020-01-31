Menteşe Belediyesi'nden Şemsiana Ana Okulunda bakım ve onarım çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi'nden Şemsiana Ana Okulunda bakım ve onarım çalışması - Son Dakika

Menteşe Belediyesi'nden Şemsiana Ana Okulunda bakım ve onarım çalışması

6 saat önce

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından Menteşe Şemsiana Anaokulu bahçesindeki trafik pistinedönüştürülecek oyun parkında düzenleme çalışması yapılıyor.

Menteşe Belediyesi'nden Şemsiana Ana Okulunda bakım ve onarım çalışması, System.String[]

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından Menteşe Şemsiana Anaokulu bahçesindeki trafik pistine


dönüştürülecek oyun parkında düzenleme çalışması yapılıyor.


Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Hazırlanan bir proje kapsamında trafik pistine dönüştürülecek olan Şemsiana Anaokulu bahçesindeki oyun alanına ekiplerimiz tarafından onarım ve düzenleme çalışması yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında geleceğimiz olan çocuklarımız trafik pisti şeklindeki oyun alanında güvenli bir şekilde oyun oynayabilecek. Ayrıca trafik, yaya ve trafik işaretleri konusunda da genç yaşta bilinçlenecekler. İmkanlarımız kapsamında çocuklarımızın daha iyi fiziksel şartlardaki okullarda eğitim görmeleri için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, Şemsi Tebrizi, Menteşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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