Menteşe Belediyesi'nden "Sıfır Atık" Projesi

Çocuklarda ve gençlerde çevre bilincinin kazandırılmasının hedeflendiği proje ile isteyen okullar geri dönüşüm ve atık pil kutularını Menteşe Belediyesi'nden temin edebilecekler.

Ayrıştırılabilir atıkların doğaya zarar vermeden, geri dönüşüme kazandırılması için çok önemli çalışmalar yapıldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için öncelikli görevimiz çevre bilinci geliştirmek, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre yaratmak. Menteşe Belediyesi olarak geri kazanım, atık toplama hizmetlerimiz ile sağlıklı kentleşme yolunda çok önemli adımlar attık. 5 yılda 9 bin 680 ton Ambalaj Atığının toplanmasını sağladık."Sıfır Atık" projesi ile mahallelerimizde bulunan okullarımıza talep ettikleri takdirde geri dönüşüm ve atık pil kutuları veriyoruz. İsteyen okullarımız belediyemize gelerek Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzden bu kutuları temin edebilirler.Geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde, daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefliyor, sağladığımız tasarruflarla da ülke ekonomisine de katkı sunuyoruz. " dedi.