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Son Dakika Spor Menteşe Belediyesi'nden Spora Dev Yatırım

Menteşe Belediyesi'nden Spora Dev Yatırım

35 dakika önce

Spora yaptığı yatırımlarla Menteşe halkının daha sağlıklı ve modern ortamlarda spor yapmasını sağlayan Menteşe Belediyesi, Menteşe'ye yakışır, yerel yönetimlere örnek olacak dev bir yatırıma imza atıyor.

Menteşe Belediyesi'nden Spora Dev Yatırım, System.String[]

Spora yaptığı yatırımlarla Menteşe halkının daha sağlıklı ve modern ortamlarda spor yapmasını sağlayan Menteşe Belediyesi, Menteşe'ye yakışır, yerel yönetimlere örnek olacak dev bir yatırıma imza atıyor.


Spora ve sporcuya her daim destek olan, vatandaşların ücretsiz spor yapmalarını sağlayan Menteşe Belediyesi, Muslihittin Mahallesi Akyol Mevkii'nde 6 bin metrekarelik alana yapılacak yeni spor kompleksi ile spora desteğini sürdürüyor.


Spor Kompleksi ile Sağlıklı Nesiller Yetişecek


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'ye yakışır spor kompleksi ile spora dev bir yatırım yaptıklarını belirterek, "Menteşe Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Belediye olarak kurduğumuz Menteşe Belediyespor Kulübü, Amatör Spor Kulüplerimize ve Muğla'mızın en büyük markası Muğlasporumuza verdiğimiz destekler artarak devam ediyor. Şimdi de çalışmalarına başladığımız spor kompleksi ile spora dev bir yatırım yapıyoruz. İçerisinde 2 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet açık alan tenis kortu, 1 adet halı saha, 1 adet plaj voleybolu ve mini golf sahası olacak spor kompleksimiz, standartlara uygun olarak hazırlanacak. Mehmet Ağa Koca Havuz Parkımızın (Güneş evi) hemen aşağısında yer alan 6 bin metrekarelik alana yapılacak spor kompleksimiz de ışıklandırmalar, tribün ve oturma alanları, yeşil alanlar ve soyunma kabini de bulunuyor. Kentimize yakışır spor kompleksimiz ile gençlerimizin, çocuklarımızın daha sağlıklı, modern alanlarda spor yapmalarını sağlayacağız. Menteşe Belediyesi olarak, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak adına spora ve sporcuya desteğimiz devam edecektir" dedi. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, Menteşe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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