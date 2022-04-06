Buna göre; Belediye Encümenliğine Erkan Aydın , Gonca Köksal, Hakan Ünsal oy çokluğu ile seçildi.Meclis Komisyon üyelikleri ise şu isimlerden oluştu;

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Hakan Ünsal, Erkan Aydın, imar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Menteşe Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

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