Menteşe Belediyesi Ünal ailesinin yaralarını sarıyor - Son Dakika

Menteşe Belediyesi Ünal ailesinin yaralarını sarıyor

Ağustos ayının son gününde Karabağlar yaylasında evi yandıktan sonra yerleştiği konteynırın temizliğini yapan, gıda yardımı ve çamaşır makinesi yardımında bulunan Menteşe Belediyesi, şimdi de Ünal ailesine evini yeniden yapabilmesi için inşaat malzemesi yardımında bulundu.

Menteşe Belediyesi Ünal ailesinin yaralarını sarıyor, System.String[]

Ağustos ayının son gününde Karabağlar yaylasında evi yandıktan sonra yerleştiği konteynırın temizliğini yapan, gıda yardımı ve çamaşır makinesi yardımında bulunan Menteşe Belediyesi, şimdi de Ünal ailesine evini yeniden yapabilmesi için inşaat malzemesi yardımında bulundu.

"Ünal ailesinin yanındayız"

30 Ağustos günü elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile evi tamamen yanan aileye, eşi Sevilay Gümüş ile birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ünal Ailesini yalnız bırakmıyor. Aileye gıda ve beyaz eşya yardımında bulunan Başkan Gümüş, şimdi de inşaat malzemesi yardımında bulundu.

Ünal Ailesini bu zor günlerinde yanında olacaklarını belirten Başkan Gümüş, "Belediye olarak Ünal Ailesinin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz önceden yanan evin moloz ve çevre temizliğini yaptı. Önümüz kış. Ünal Ailesine evini yeniden inşa etme konusunda çimento, kum, kiremit ve çakıl gibi inşaat malzemesi yardımında bulunduk. İnşaat malzemeleri ailemize bugün teslim edildi. Menteşe Belediyesi olarak Ünal Ailesinin yanındayız. Yaralarını birlikte saracağız" dedi. - MUĞLA

Menteşe Belediyesi Ünal ailesinin yaralarını sarıyor
Menteşe Belediyesi Ünal ailesinin yaralarını sarıyor
Menteşe Belediyesi Ünal ailesinin yaralarını sarıyor
Menteşe Belediyesi Ünal ailesinin yaralarını sarıyor

Ağustos, Menteşe, İnşaat, Gümüş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Menteşe Belediyesi Ünal ailesinin yaralarını sarıyor - Son Dakika

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