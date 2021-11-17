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Menteşe Belediyesi Zeytin Hasadına Başladı - Son Dakika

Menteşe Belediyesi Zeytin Hasadına Başladı

17.11.2021 17:13
Menteşe Belediyesi Zeytin Hasadına Başladı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediyenin tarım işçileri ile birlikte Akkaya (Dirgeme) Mahallesinde yapılan zeytin hasadına katıldı.

Belediyeye ait tarım arazilerinde ve yol kenarlarında yetişen zeytinlerin hasadını işçilerle birlikte yapan Başkan Gümüş, toplanan zeytinlerden elde edilecek yağın aşevinde değerlendirilip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını kaydetti.

BAŞKAN GÜMÜŞ İŞÇİLERLE BİRLİKTE ZEYTİN TOPLADI

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Akkaya (Dirgeme) Mahallesinde yapılan zeytin hasadında şu ifadelere yer verdi: "Menteşe ilçesi olarak bir tarım kentiyiz. Kurulduğumuz günden bu yana 7 yıldır daima tarıma destek olmaya, tarımdan geçimini sağlayan vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle yan yana olmaya çalışıyoruz. Bugün de zeytin hasadımıza başladık. Zeytin, bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Belediyemize ait 17 farklı kırsal mahallemizde ve yol kenarlarında bulunan zeytin ağaçlarımızdaki zeytinlerin hasadına başlayarak, yaklaşık 6 ton zeytin elde ettik. Bunların tamamından yaklaşık 1 ton zeytinyağı elde edeceğiz. Elde ettiğimiz zeytinyağını, geçen yıl yaptığımız gibi belediyemizin aşevinde değerlendirip, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bir kısmını da Menteşemize ziyarete gelen misafirlerimize hediye edeceğiz. Pandemi dönemi gösterdi ki tarım en önemli değerimiz. Tarımı desteklemek ve üretmek zorundayız. Biz de Menteşe Belediyesi olarak üretmeye devam ediyoruz. Ürettiklerimizden bir tanesi de zeytin. Zeytin hasadıyla yağ üreterek hem çiftçimize destek vereceğiz hem de ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Menteşe Belediyesi tarafından modern tarım teknikleriyle toplanan zeytinler, bu işlemin ardından yağhaneye götürülüyor. Buradan çıkan yağ, belediyenin aşevinde değerlendirilmek üzere yağ tenekelerine dolduruluyor. Elde edilen zeytinyağının bir kısmı da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Bahattin Gümüş, Zeytin, Gümüş, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi Zeytin Hasadına Başladı - Son Dakika


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