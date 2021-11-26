Menteşe Belediyesinden 25 Kasım'da Kadın Personele Anlamlı Eğitim - Son Dakika

Toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet türleri ve 6284 sayılı yasa başlıkları altında Konakaltı Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim, günün anlamı ve tarihçesine ilişkin yapılan açılış konuşmasıyla başladı.

Menteşe Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Kadın Danışma Merkezi çalışanlarından Sosyolog Selin Çakır Keskin tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği, Psikolog Aybüke Kocagöz Çelik tarafından kadına yönelik şiddet ve şiddet türleri, Muğla Barosu avukatlarından Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Avukat Alev Öztürk tarafından ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun, şiddete karşı yasal haklarımız konularını içeren eğitim verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş her türlü şiddete uğrayan ya da uğrama tehdidi altında olan kadınlara psikososyal destek ve hukuksal danışmanlık hizmeti vermek adına, 25 Kasım 2019 yılında 'Menteşe Belediyesi Kadın Danışma Merkezini' hizmete açtıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Her gün sadece kadın olduğu için eşitsizliğe ve şiddete maruz kalan kadınların yanında olacak kamusal mekanizmaları hem belediye çalışanlarımıza hem de Menteşe 'de yaşayan kadınlara sunmak ve bu mekanizmaları herkesin ulaşabileceği şekilde genişletmek için çalışıyoruz. Düzenlediğimiz eğitimler de bu amacımızın bir parçası. Eğitimlerimizi tüm çalışanlarımıza vermeyi hedefliyoruz.Dileğimiz şiddetsiz ve eşitliğin olduğu bir dünya."